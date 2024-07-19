Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AKP'li Mustafa Varank'ın kuzeni deprem bölgesi için görevlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank deprem bölgesi için görevlendirildi. Bakan Yardımcısı Varank ile birlikte Ömer Bulut'ta görevlendirildi.

Güncel
  • 19.07.2024 10:46
  • Giriş: 19.07.2024 10:46
  • Güncelleme: 19.07.2024 10:47
AKP'li Mustafa Varank'ın kuzeni deprem bölgesi için görevlendirdi
Fotoğraf: AA

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın kuzeni deprem bölgesine görevlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 6 Şubat 2023'te 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan konut inşaatları için 2 bakan yardımcısının görevlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bir diğer Bakan Yardımcısı Ömer Bulut görevlendirildi.

Açıklamada, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmaların Fatma Varank; Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki çalışmaların ise Bakan Yardımcısı Ömer Bulut koordinesinde yürütüleceği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol