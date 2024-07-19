AKP'li Mustafa Varank'ın kuzeni deprem bölgesi için görevlendirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank deprem bölgesi için görevlendirildi. Bakan Yardımcısı Varank ile birlikte Ömer Bulut'ta görevlendirildi.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın kuzeni deprem bölgesine görevlendirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 6 Şubat 2023'te 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan konut inşaatları için 2 bakan yardımcısının görevlendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bir diğer Bakan Yardımcısı Ömer Bulut görevlendirildi.
Açıklamada, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmaların Fatma Varank; Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki çalışmaların ise Bakan Yardımcısı Ömer Bulut koordinesinde yürütüleceği ifade edildi.