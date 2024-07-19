AKP'li Mustafa Varank'ın kuzeni deprem bölgesi için görevlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank deprem bölgesi için görevlendirildi. Bakan Yardımcısı Varank ile birlikte Ömer Bulut'ta görevlendirildi.

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Fotoğraf: AA