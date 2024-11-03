AKP'li Mustafa Varank kaza geçirdi

Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kaza geçirdi.

Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Anlık refleksle kafasını eğen Varank, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan anlar ise kameralara yansıdı. Varank'ın "Bir şey yok, ben iyiyim" dediği görüldü.

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, "Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım :) Yerli üretimin yanında durmaya devam!" dedi.