AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ya 12 yıl hapis cezası

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde Yaşam Konutları'nın yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirdiği davada, mahkeme AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki Yaşam Konutları B Blok, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı; en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP'li Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, depremde yakınlarını kaybedenler "Türk adaletine güveniyoruz, en yüksek cezanın verilmesini talep ediyoruz" derken, sanık Yunus Kaya yazılı savunmasını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın eyleminin "bilinçli taksir" kapsamında gerçekleştiğini belirterek, 12 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde Nurdağı Belediyesi'nin eski AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı; yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yunus Kaya, Yaşam Konutları'nı, "CCK Grup İnşaat olarak yapımına devam ettiğimiz 'Yaşam Konutları' ile hayatın tadını çıkaracaksınız. Eşsiz yaşam alanları sunan projemizle hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Estetik ve teknolojinin kusursuz yorumu kimileri için ayrıcalıklarla dolu bir yaşam, kimileri içinse büyük bir yatırım seçeneği. Rüyalarınızdan ilham aldık, Nurdağı'nın kalbinde size bir yer açtık" ifadeleriyle tanıttı.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa, "Savcılık gerekeni yapıyor" diye yanıt verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurt dışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.

67 kişinin hayatını kaybettiği Yunus Kaya Apartmanı davasında, sanık Kaya'ya "iyi hal" indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi; İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ise itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı ve sanığın birden fazla deprem dosyasında yargılandığını, pişmanlık göstermediğini ve kaçma girişiminde bulunduğunu belirterek, "iyi hal" indiriminin kaldırılmasını ve cezanın en az 21 yıl olmasını talep etti.