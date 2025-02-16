AKP'li Ömer Çelik, Özgür Özel'i hedef aldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan AKP'li Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

'KENAN EVREN'Lİ YANIT

CHP’nin siyasal çalışmalarını 'Yassıada zihniyeti' diye nitelendiren Çelik, "Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in iktidarın 'milletin gözünden düştüğünü' söylediği ifadelerini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden “şiir okuma” konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel “erken seçim” diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."

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Özgür Özel ayrıca iktidarımızın “milletin gözünden düştüğünü” söylemiş. Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden “şiir okuma” konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 16, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın kayyum olarak atanmasına tepki göstermişti.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, son 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üstüste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur. Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan CHP lideri şöyle devam etmişti: "Bir kez daha hatırlatırız ki, İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir."