AKP'li Osman Gökçek'ten Akın Gürlek'e "hayırlı olsun" ziyareti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, AKP'li milletvekili Osman Gökçek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Gökçek, Akın Gürlek'e "görevlerinde muvaffakiyet" diledi. Gökçek, paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendilerine görevlerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin protestosu sonrası kavga çıkmıştı.

Osman Gökçek, Akın Gürlek'in yemin töreninde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a saldırısı ile gündeme gelmişti.