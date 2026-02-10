AKP'li Osman Gökçek'ten Mesut Özarslan sorusuna yanıt

Ankara’da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

Şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleri ile inşaat uygulamalarının Özarslan’ın Genel Müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi.

Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, suç duyurusunun ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında olduğunu ancak Mesut Özarslan'ı da kapsayabileceğini belirtti ve "Ancak PORTAŞ konusunda bir usulsüzlük varsa Özarslan bunun dışında kalamayabilir” dedi.

Gökçek, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soruya ise “Parti yöneticilerimiz bilir ama bende bizim partiye geçeceğine dair bir bilgi yok” yanıtını verdi.