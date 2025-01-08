AKP'li Özdemir istifa etmişti: Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı yarın seçilecek

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in AKP İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te belediye meclisinde seçim yapılacak.

Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek.

PARTİSİNİN İL BAŞKANI ADAYI OLDU

Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar’ın yeni belediye başkanı, görevi Özdemir'den devralacak.

Abdullah Özdemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AKP İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.