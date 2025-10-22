AKP'li Özlem Çerçioğlu’nu eleştiren bir gazeteci daha tutuklandı

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeniyle gazeteci Emin Aydın tutuklandı.

Aydın Denge haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Emin Aydın, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Aydın hakkında, Özlem Çerçioğlu’yla ilgili yaptığı bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Emin Aydın / Aydın Denge Genel Yayın Yönetmeni

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verilen Aydın, cezaevine gönderildi. Gazeteci Aydın’ın, Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından düzenlenen bir konserin boş kaldığı ve belediye meclis üyelerinin halktan tepki gördüğü yönünde haber yaptığı belirtildi.

Aydın, son dönemde Çerçioğlu’nu eleştirdiği için tutuklanan ikinci gazeteci oldu. Daha önce benzer gerekçelerle gazeteci-yazar Ergün Poyraz da cezaevine konulmuştu.