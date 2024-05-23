AKP'li Özlem Zengin açıkladı: "Cumartesi Anneleri bu hafta toplantılarını yapacak"

AKP'li Özlem Zengin, İstanbul Valiliği ile görüştüğünü ve Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine bu hafta izin verileceğini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci hafta eylemine izin verileceğini duyurdu.

AKP'li Zengin yaptığı konuşmada, "Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler" dedi.

Zengin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz haftalarda beni ziyarete geldiler. Diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler. Neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar.

"SUİSTİMAL EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEMEK GEREKİR"

Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada ince bir çizgi var. Bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir."