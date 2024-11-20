AKP'li Özlem Zengin'den "etki ajanlığı" açıklaması: Bu düzenlemeyi yapacağız

AKP Grup Başkanvekili Zengin, geçen hafta muhalefetin tepkileri üzerine torba kanun teklifinden çıkarılan, kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen “casuslukla ilgili suç ihdas eden” düzenlemeyle ilgili olarak, partilerin grup başkanvekilleriyle Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıya, Özlem Zengin’in yanı sıra CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Sezai Temelli, MHP’den Filiz Kılıç, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Gelecek-Saadet Grubu’ndan İsa Mesih Şahin katıldı. Adalet Bakan Yardımcısının da toplantıya katıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından AKP Grup Başkanvekili Zengin, şunları söyledi:

“Toplantıya bürokrat arkadaşlarımız da geldiler. Biz ne yapmak istediğimizi hem kendimiz anlattık hem bürokrasiden gelen arkadaşlarımız anlattı. Diğer grup başkanvekilleri arkadaşlarımız da sorular yönelttiler kafalarına takılan, itiraz ettikleri noktaları bir kez daha ifade ettiler. Çok sağlıklı bir ortam oldu, değerlendirdik. Şimdi üzerine biraz çalışacağız. Sonra tekrar bir kez daha bir araya gelmeyi hedefliyoruz.”

“Yeni bir düzenleme mi olacak yoksa eski madde üzerinden mi düzenleme yapacaksınız” sorusuna Zengin, “Bir çalışalım bakalım, çalışıyoruz” karşılığını verdi.

"TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Partilerin itirazları olup olmadığı sorusu üzerine Zengin, “Arkadaşlarımızın itirazlarını da ka’le alarak, biz de neyi niçin yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerine bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bizim cevaplarımız da onlar için iyi oldu. Çok sakin, Genel Kurul'un tartışmasından uzak, sakin sakin. .. Bunu da ilk defa yapıyoruz bu şekilde. O açıdan da önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerine tekrar bir kez daha bir araya geleceğiz” dedi.

Zengin, bir sonraki tarihin belli olup olmadığı sorusuna, “Çok uzak olmaz. Bir çalışalım, tekrar bir araya geleceğiz” yanıtını verdi.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ DÜZENLEME GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Düzenleme basın meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere muhalefetin tepkisini çekmişti. Öte yandan 'etki ajanlığı'nı yasalaştırmak isteyen AKP ve MHP'den 10 vekilin, Gürcistan'da çıkarılan benzer bir düzenlemeye 'demokrasi tehdidi' diyen deklarasyona imza verdiği ortaya çıkmıştı.