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AKP'li Özlem Zengin'den MKYK iddialarına yanıt!

AKP’nin 8. Olağan Kurultayı’nda 75 kişiden oluşan yeni MKYK açıklandı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada MKYK’de yer almadığına dair iddialara yanıt vererek, "Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri, MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 23.02.2025 15:40
  • Giriş: 23.02.2025 15:40
  • Güncelleme: 23.02.2025 15:46
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Özlem Zengin'den MKYK iddialarına yanıt!
Fotoğraf: AA

Bugün düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) listesi netleşti.

MKYK listesi belli olurken, 75 kişilik listede AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in adının olmaması sosyal medyada gündem oldu.

"TABİİ ÜYEYİM"

Zengin, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" diyen Zengin parti tüzüğünün ilgili bölümünü paylaştı.

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