AKP'li Özlem Zengin'den MKYK iddialarına yanıt!

Bugün düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) listesi netleşti.

MKYK listesi belli olurken, 75 kişilik listede AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in adının olmaması sosyal medyada gündem oldu.

"TABİİ ÜYEYİM"

Zengin, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" diyen Zengin parti tüzüğünün ilgili bölümünü paylaştı.