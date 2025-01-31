AKP'li Özlem Zengin kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı: "Kurada da adını görürüz"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırdı.

Erdoğan konuşmasının ardından kura çekimine geçilen törende ismi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.

AKP'li Özlem Zengin kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı: "Kurada da adını görürüz" — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 31, 2025

Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan ile yeğenini tanıştırdı.

"HİÇ OLMAZSA BİR SELAM VERSİN"

Zengin, o sırada şu ifadeleri kullandı:

"Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz."

Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Erdoğan’a tanıttı.