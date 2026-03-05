AKP'li patron şikâyet etti, tacizi ifşa eden işçi ve BİRTEK-SEN avukatı ifadeye çağırıldı

EMEK SERVİSİ

Antep’te Ahmet Aslansoy Tekstil’de patron Ahmet Aslansoy tarafından taciz ve cinsel saldırıya maruz bırakıldığını belirterek şikâyetçi olan kadın işçi G.Ç. ve kendisine hukuki destek veren BİRTEK-SEN avukatı Esmer Özer, patronun başvurusu üzerine ifadeye çağrıldı. Sendika, şikâyetin “misilleme ve yıldırma girişimi” olduğunu belirterek kadın örgütlerini dayanışmaya çağırdı.

Ahmet Aslansoy Tekstil Fabrikasında çalıştığı dönemde fabrikanın patronu Ahmet Aslansoy tarafından taciz ve cinsel saldırıya maruz bırakıldığını belirterek şikayetçi olan kadın işçi G.Ç, sendikası BİRTEK-SEN'e başvurdu. Sendika avukatı Esmer Özer, işçiye hukuki destek için harekete geçti.

Konuya ilişkin 24 Kasım 2025 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yapılan ve Av. Özer'in de değerlendirmelerine yer verilen haberin ardından, Ahmet Aslansoy Pamuk Tekstil hem mağdur kadın işçi hem de sendika avukatı Özer hakkında “kişisel haklara saldırı” ve “ticari itibarı zedeleme” iddiasıyla şikâyette bulundu. BİRTEK-SEN, patronun şikayetiyle kadın işçi ve avukat Özer'in ifadeye çağırıldığını duyurdu. Kadın işçinin şikayetlerine ilişkin iddianame ise haberden bir gün sonra 25 Kasım tarihinde hazırlanarak kovuşturma aşamasına geçildi.

PATRON AKP'Lİ VEKİLİN BABASI

AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın babası olan patron Ahmet Aslansoy'un şikayeti ile mağdurun suçlanması tepki çekti.

BİRTEK-SEN'den yapılan açıklamada, "Aylarca süren soruşturmanın mağdur üzerinde yarattığı travmayı dile getirmek ve adalet talebini ifade etmek suç değildir. Şirketin bu başvurusu açıkça misilleme niteliğinde olup, mağdurun adalet arayışını yargı yoluyla yıldırma girişimidir" denildi.

Sendika açıklamasında, fabrikada kadın işçilerin benzer sorunlara maruz bırakıldığına dikkat çekilerek "Avukatımızın da ifade ettiği gibi, bugün birçok fabrikada kadın işçiler benzer sorunları yaşamaktadır. Adalete duyulan güvensizlik ve güçlü olanın yargı süreçlerini baskı aracı olarak kullanması, kadın işçilerin yaşadıklarını dile getirmesinin önündeki en büyük engellerden biridir" ifadeleri kullanıldı.

Sendika örgütler ve kamuoyuna şu çağrıda bulundu: "Bu dosyadan çıkacak karar yalnızca bu dava için değil, işyerinde şiddete ve cinsel şiddete maruz kalan tüm kadınlar için önemli bir örnek olacaktır. Bu nedenle tüm kamuoyunu, kadın örgütlerini ve baroların kadın hakları merkezlerini dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."