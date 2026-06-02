AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden dikkat çeken harcama: Bir buket çiçeğe 10 bin TL

AKP'li Antep Şahinbey Belediyesi'nin doğrudan temin yöntemiyle bir buket çiçek için 10 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. Geçim sıkıntısının derinleştiği bir dönemde yapılan harcama, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

Belediyenin söz konusu harcamayı resmi evraklarla kayıt altına aldığı belirtilirken, tek bir buket çiçek için ödenen tutar dikkat çekti.

Cumhuriyet'e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, Türkiye'de milyonlarca yurttaşın yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlikle mücadele ettiğini belirterek harcamaya tepki gösterdi.

Şencan, "Bir adet bukete 10 bin TL veriyorlar. Nasıl bir buket bu, içinde nasıl çiçekler var ki değeri 10 bin TL olabiliyor? Kime gönderiliyor? Bu israf kabul edilemez. Yurttaşın parasını çöpe atmaktır" dedi.

"HARCAMANIN GEREKÇESİ AÇIKLANMALI"

Kamu bütçesinden yapılan harcamalarda önceliğin yurttaşların temel ihtiyaçları olması gerektiğini belirten eleştirilerde, belediyenin bir buket çiçeğe ödediği tutarın birçok ailenin aylık geçim masrafına denk geldiğine dikkat çekildi. Şencan, tasarruf çağrılarının yurttaşlara yapıldığı bir dönemde belediyelerin bu tür harcamalarla gündeme gelmesini eleştirerek, "Yurttaşa 'tasarruf yapın' diyorlar, kendileri şatafat derdinde" ifadelerini kullandı.

Gaziantep halkının tepkisini de aktaran Şencan, "Sokağa insinler, halkı dinlesinler. Halk diyor ki bu şatafata saçılan paralar bizim paramız. Para kendi ceplerinden çıkmadığı için harcamak kolay olabilir. Ancak o para milletin parasıdır. Şahinbey Belediyesi'nin söz konusu harcamanın gerekçesini kamuoyuna açıklamasını istiyorlar. Yurttaşlar kamu kaynaklarının şeffaf ve hesap verebilir biçimde kullanılmasını talep ediyor" diye konuştu.