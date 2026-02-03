Giriş / Abone Ol
AKP'li Şamil Tayyar: Bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, "Bir ara fatura gazetecilere kesilmiş, ‘vekiller ekrana’ denmişti. Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak. Her gafa her gün yenisi ekleniyor" dedi.

Medya
  • 03.02.2026 20:36
  • Giriş: 03.02.2026 20:36
  • Güncelleme: 03.02.2026 20:40
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP’yi savunan gazeteciler yerine milletvekillerinin ekrana çıkmasını “gaflar” nedeniyle eleştirdi. Tayyar, "Gazeteci arkadaşlara haksızlık edilmiş. Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor" dedi.

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir ara fatura gazetecilere kesilmiş, ‘vekiller ekrana’ denmişti.

Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak.

Her gafa her gün yenisi ekleniyor.

Gazeteci arkadaşlara haksızlık edilmiş.

Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor😊"

