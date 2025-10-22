AKP'li Şamil Tayyar'dan 'İBB soruşturması' iddiası: "Sırada sürpriz isimler var"

AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı'nın ifadelerinin alındığını hatırlattı.

"İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor" diyen Tayyar, "Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, şunları söyledi: "İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor. Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım."