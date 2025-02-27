AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: "Genel af, Anayasa değişikliği gündeme gelir mi?"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin Öcalan ile yürüttüğü görüşmelerle devam eden sürecin sonunda, PKK lideri örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan'ın mesajının ardından AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:



‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’



Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.



Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 27, 2025

Tayyar, "Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:

‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’

Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.

Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli.

Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir.

Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir.

Hep birlikte Türkiye kazanır. Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil.

Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir.

Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir.

Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."