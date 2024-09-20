AKP'li Şamil Tayyar'dan partisine "yeni anayasa" tepkisi

İktidar 31 Mart seçim yenilgisinin ardından "yeni anayasa" konusunu gündeme taşımaya gayret ederken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

"Yeni anayasa talebi halkın gündemine ilk 20'ye bile girmiyor" diyen Tayyar, "Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik" ifadelerini kullanan Tayyar, "Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şamil Tayyar, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kamuoyu araştırma şirketlerinin gündem taramasında öne çıkan 4 sorun var:

1-Hayat Pahalılığı.

2-İşsizlik.

3-Sığınmacılar.

4-Ehliyet/Liyakat.

Yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni Anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik.

Elbette, sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir Anayasa arzumuzdur. Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı. Bu farklılaşmanın önemli nedeni, hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum.

Buradan çıkarılacak temel ders, refahı tabana yaymadan geniş kitlelerle sistemi uzlaştırmanın zorlaştığı, Anayasa tartışmalarını ‘soyut’ bulduğudur. Önce, toplumun gündemi…"