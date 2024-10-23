AKP'li Şamil Tayyar: Öcalan’ı Meclis'te konuşturmaya kimsenin gücü yetmez

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı hakkında konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, "FETÖ elebaşını kendilerine alıp PKK elebaşını Türkiye’de cezaevine gönderenler, Gülen ölünce Öcalan’ı diriltmek istiyorsa nafile" dedi.

Tayyar, "Ayrıca bebek katili Öcalan’ı TBMM Genel Kurulu’nda konuşturmaya kimsenin gücü yetmez, fayda da etmez" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bahçeli’nin bölücü terör örgütü liderine TBMM’de konuşma çağrısı yapması, tüm ezberleri bozdu. Başta Devlet Bey’in. Anlıyoruz ki Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin himayesinde kurulması planlanan PKK devleti ihtimali satın alınıyor. Bölgede ABD ile yeni bir gelecek inşa edilmek isteniyor. Öcalan’ın çağrısıyla Kandil’in dağılmayacağı bilinir, ABD’ye rağmen yaprak kımıldamaz.

"TECRÜBE EDİLDİ"

Kandil’in liderlerini Avrupa’ya gönderip kalanını Suriye’de ikamete zorlayan, böylece PKK’ya Suriye’de devlet hediye etmeyi içeren senaryo, ilk çözüm sürecinde gündeme geldi, sonuç malum. Kapsayıcı/kuşatıcı bir demokrasiye, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine ihtiyaç var ama terör örgütünü merkeze koyan hiçbir politikanın şansı yoktur. Tecrübe edildi, biliyoruz.

İhtiyaç duyulan, Kürt kardeşlerimizle yeni bir gönül köprüsü inşa etmek ve helalleşmektir. Bunun yolu terörist başına umut vermekten değil 85 milyonun tamamına umut vermekten geçer. Daha gerçekçi, toplumu ayrıştırarak değil birleştirerek çözüm üretilmeli, söyleyene göre değil hakikat derecesine göre tavır alınmalıdır.

"ÖCALAN'I DİRİLTMEK İSTİYORSA NAFİLE"

FETÖ elebaşını kendilerine alıp PKK elebaşını Türkiye’de cezaevine gönderenler, Gülen ölünce Öcalan’ı diriltmek istiyorsa nafile. Ayrıca bebek katili Öcalan’ı TBMM Genel Kurulu’nda konuşturmaya kimsenin gücü yetmez, fayda da etmez."

Bahçeli’nin bölücü terör örgütü liderine TBMM’de konuşma çağrısı yapması, tüm ezberleri bozdu.



Başta Devlet Bey’in.



Anlıyoruz ki Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin himayesinde kurulması planlanan PKK devleti ihtimali satın alınıyor.



Bölgede ABD ile yeni bir gelecek inşa edilmek… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 22, 2024

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı.

Bahçeli, çağrısında şunları söylemişti: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."