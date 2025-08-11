AKP'li Şamil Tayyar: Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere, 'hatırlı' çok sayıda isim devrede

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili iddialarda bulundu.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere. Şüpheli, ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemiyor. Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı" ifadelerini kullandı.

MEHMET UÇUM İDDİASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile ilgili de iddiada bulunan Tayyar, "Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" dedi.

"SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORLAR"

"Devrede olanlar cep telefonu şifresinin verilmesine karşı çıkarak soruşturmanın mevcut delillerle tamamlanmasını, serbest bırakılmasını istiyorlar" diyen Tayyar, "Peki neden? Şüphelinin cep telefonunun açılma ihtimali, Uçum başta olmak üzere kimleri neden rahatsız etti?" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Tayyar, "Başsavcıyı yalnız bırakmayın" dedi.

REZAN EPÖZDEMİR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in gözaltına alınması hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla 1 gün daha uzatılmıştı.