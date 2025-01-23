AKP'li Şamil Tayyar: Tanju Özcan bakkal bile mühürleyemez, denetim Turizm Bakanlığı'na ait

79 insanın ihmaller ve denetimsizlik nedeniyle yaşamını yitirdiği Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından “Sorumluluk kimde?” sorusu tartışılmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediyesi’ni hedef alırken, belediye ise Bakan’ın iddiasını reddederek sorumluluğun Bakanlık’ta olduğunu savundu.

AKP'li Şamil Tayyar, yaptığı değerlendirmede denetim konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı işaret etti.

TGRT'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şamil Tayyar, "İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur” diye konuştu.

Tayyar, denetim konusunda Turizm Bakanlığı'na işaret ederek şunları söyledi:

“Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için, ruhsatı il özel idaresi vermiştir."