AKP'li Şamil Tayyar: "Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür"

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili gelişmeler devam ederken, "Yetki ve Denetim" tartışması ise sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sorumluluk kabul etmemesi AKP'den de tepki çekti.

AKP'li Şamil Tayyar X (Twitter) hesabı üzerinden Bakan Ersoy'un kendisi dışında herkesi suçladığını belirtti.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz."

"HAKİKATE ULAŞMAK YERİNE KARARTMAYI TERCİH ETTİ"

Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi. 'Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.' Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür."