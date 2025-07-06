AKP'li Şamil Tayyar, 'yeni operasyon' sinyali verdi: Paylaşımını sildi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal medya paylaşımı yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Tayyar, iki ile daha operasyon sinyali verirken “Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Şamil Tayyar gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla dün gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek hakkında akşam saatlerinde tutuklanma kararı verilmişti.

3 ilde gözaltı ve tutuklamalara protesto etmek için sokağa çıktı. Sosyal medyada ise CHP'li belediyelere dönük operasyonlarına tepki yağdı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, dün sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" ifadelerini kullanan Tayyar, 2 ile daha operasyon yapılacağını söyledi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tayyar, paylaşımında "Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadelerini kullandı.

AKP'li Tayyar paylaşımına gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından paylaşımını sildi.