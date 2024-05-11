AKP'li Şamil Tayyar’dan 'Ayhan Bora Kaplan' paylaşımı: "MİT de devrede"

Üç dönem AKP’den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar, Ankara Emniyeti'nde yaşanan 'Ayhan Bora Kaplan' depremine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra MİT'in de devrede olduğunu öne sürdü.

Eski AKP'li milletvekili Şamil Tayyar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 ismin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir iddiada bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli, İçişleri Bakanlığı'nın idari soruşturma açtığını belirten Tayyar, "Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor.



Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 10, 2024

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ile ilgili 9 Mayıs'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.