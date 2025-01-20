AKP'li Şamil Tayyar’dan Erdoğan'a 'turp' uyarısı

Haber Merkezi

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadesiyle kastedilenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu olabileceğini belirterek, "İmamoğlu'yla ilgili bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım" dedi.

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" açıklamasını yorumladı.

Tayyar TV100'de Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programında, Erdoğan'ın bu ifadesiyle kimi ve neyi kastettiği yönünde gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Kamuoyunun algıladığı şekliyle baktığımızda hemen ilk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili yeni bir soruşturma olur mu ya da istinafta bekleyen dosyası hızlı bir şekilde sonuçlanır mı?”