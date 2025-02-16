AKP'li Sarıçam sağlık emekçilerini hedef gösterdi, Bakanlık açıklama yaptı

AKP Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi acil sağlık hizmetleri istasyon binası açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tepkilere yol açtı.

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık" diyen Sarıçam, "Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek kışkırtırım" dedi.

"VATANDAŞLARI KIŞKIRTIRIM"

Sarıçam konuşmasında şunları söyledi:

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık. Biz doktor, hemşire değiliz. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diyerek kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim. İki tarafta dikkat etsin."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Hekim Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklama şunları ifade etti:

"Hekim Birliği olarak, AKP 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız.

Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka 'Gidip gırtlaklarına yapışın' diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam’ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!"

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sarıçam'ın sözlerinin ardından Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir. Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.