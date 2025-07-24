AKP'li Şavşat Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler davayı kazandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yerel seçimlerin ardından belediyedeki görevlerine son verilen işçilerin açtığı davalardan biri sonuçlandı. Mahkeme, davanın kabulüyle, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının Şavşat Belediyesi’ndeki işine iadesine karar verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yönetimi AKP’ye geçen Şavşat Belediyesi’nde, eylül ayında 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. İşten çıkarılan 29 işçi, işe iade talebiyle yargıya başvurdu. Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanan davada, işten çıkarılan bir işçinin başvurusu haklı bulundu.

Mahkeme kararı sonrasında açıklama yapan Avukat Tarık Kuralay, şunları söyledi:

"Davanın kabulüyle, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının Şavşat Belediyesi’ndeki işine iadesine karar verilmiştir. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yasal süresi içinde işçilerin işverene başvurması halinde, işverenin işe başlatmaması durumunda ödenmesi gereken tazminat miktarı, fesih dikkate alınarak 4 aylık brüt ücretiyle belirlenmiş ve 106 bin TL’nin davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Ayrıca işe iade kapsamında, boşta geçen sürenin de işçiye ödenmesine karar verilmiştir."

SENDİKA BAŞKANI KASPAR: “KARAR ELİMİZDE, ŞİMDİ SIRA SİZDE SAYIN BAŞKAN”

Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Yaşar Kaspar da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"6 ay önce bir şey söylemiştik: 'Mahkeme kararını yüzünüze çarpacağız' demiştik. Utanmayacak mısınız? Ve utanmadıkları gibi, bizleri işten attıktan sonra 'bir kişiyi bile almayacağız' dediler. Ama görüyoruz ki 10 işçi alınmış. Şimdi buradan sesleniyorum sayın başkan, arkada bankta otururken bana 'kanun bulun, işe başlatacağım' demiştiniz. Biz kanunu bulduk ama siz arkadaşları işe almadınız. Mahkemeye verdik ve kararlar elimizde. Hukuka uyun ve arkadaşları işe geri alın."

Yaşar Kaspar, belediyede ayrıca "kaçak işçi" çalıştırdığı iddialarının gündeme geldiğini belirterek, "Bu nedenle şehrin savcılarına ve SGK ilçe müdürlüğüne sesleniyorum, suç duyurusunda bulunuyorum. Belediye, kaçak işçi çalıştırıp devletten vergi kaçırıyor. Az önce kamyonların üstünde işçileri iş güvenliği olmadan, köle gibi çalıştırdıklarını gördüm" dedi.