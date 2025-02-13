AKP'li Taşkesenlioğlu ile Ban arasındaki boşanma kesinleşti: Ban, 'zina' nedeniyle tazminat ödeyecek

Yargıtay, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın boşanma davası kararnı onadı.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre, Sedat Peker’in, Taşkesenlioğlu ile o dönem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, şirketi için sermaye arttırımı yapmak isteyen bir iş insanından rüşvet istedikleri iddiaları kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Aynı dönemde Ünsal Ban’ın, eşi Taşkesenlioğlu ile bu konuyu tartıştıkları ana ilişkin görüntüleri kayda alarak Peker’e ulaştırdığı öne sürülmüştü.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından rüşvet isteyen ismin Ban olduğu öne sürülmüştü. Ban, kişisel verileri kayda almak ve SPK usulsüzlüğü gibi iddiaların gündeme gelmesinin ardından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

REKOR TAZMİNAT

Aynı dönemde iki isim, Ankara Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla boşanmıştı. Ban, mahkemenin kararını önce istinaf, ardından Yargıtay’a taşımıştı. Yargıtay’ın kısa süre önce bu başvuruyu sonlandırdığı, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin boşanma kararını onadığı ortaya çıktı.

Onanan kararda, Ban’ın "evlilik sürerken 3 ayrı kişiyle 'zina' yaparak eşini aldattığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelden bozulduğu, aldatma gibi bir gerekçe varken psikolojik şiddet iddiası dahil diğer iddiaların ayrıca araştırılmasına gerek olmadığının" vurgulandığı ortaya çıktı.

BUGÜNE KADAR TAZMİNAT ÖDEMEDİ

Karara göre, Ban, Taşkesenlioğlu’na 12 milyon maddi, 10 milyon lira da manevi tazminat ödeyecek. Ban’ın bugüne kadar tazminat ödemesini yapmadığı da öğrenildi.

BAN’IN SAVUNMA VE SUÇLAMALARI

Mahkemenin kararında, Ban’ın iddiaları da yer aldı. Mahkeme, iddiaları sıralayarak şu yorumu yaptı:

"Davalı taraf her ne kadar davacının davalıyı bıçak ile ölüm ile tehdit ederek, davalıyı haksız şekilde adli makamlara şikayet ederek, davalının önceki evliliğinden çocuklarına maddi manevi destek olmasını engelleyerek, davalıya milletvekili gücünü kullanarak ve kullanacağını söyleyerek kendi geliri olmasına rağmen davalıdan ekonomik gücünü aşan taleplerde bulunarak daha ağır kusurlu olduğunu iddia etmiş ise de; davalı tanıklarının iddialara ilişkin bizzat bilgileri ve görgülerinin olmaması, davacının davalıyı bıçakla tehdit ettiğine ilişkin görüntülerin davalı tarafından gizlice çekildiği bu suretle hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla iddialar ispat edilememiştir. Yine davalı taraf her ne kadar tarafların tatile gittiklerinden bahisle af olgusuna dayanmış ise de; davacı tarafından birlikte gidilen yurtdışı seyahatinin tatil amaçlı olmadığına dair beyanı, dinlenen tanıkların beyanlarının da bu yönde olması dikkate alınarak af iddiası kabul edilmemiştir."

KASET DAVASI SÜRÜYOR

Ban hakkında, Taşkesenlioğlu’nu gizli biçimde kayda aldığı iddiasıyla açılan 'kaset davası' da sürüyor. 6 Şubat’ta yapılan duruşmada, mahkeme, Ban’a savunma için ek süre verdi.

MAL VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Boşanma davası sürecinde Ban’ın maddi ilişkileri ve mal varlığına dair bazı detaylar da mahkemeye yansıdı. Mahkeme, Ünsal Ban’ın 'eski eşi' ve çocukları üzerinden yaptığı mali işlemleri incelemeye aldı.

Ban’ın yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yatırımlarının bulunduğu ve mal varlığıyla ilgili araştırmaların sürdüğü belirtiliyor. Ban’ın kendisi ve çocukları için başka bir ülkeden oturum izni aldığı iddiaları da inceleniyor.