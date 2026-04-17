AKP'li Tayyar'dan bakanı istifaya çağıran eğitimcilere tehdit

AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılar üzerine meydanlara çıkan ve tepki eylemleri yapan eğitimcileri tehdit etti.

Eğitim sendikalarının Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırmasından rahatsız olan Tayyar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın" dedi.

Tayyar sözlerinin devamında da tehditvari ifadeler kullanarak "Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” dedi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Temel fonksiyonu öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olan eğitim sendikaları, sokaklarda.

Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırıyorlar, iktidara laf yetiştiriyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Doğru bulmasam da bu eylemi, siyasi mecra kendi içinde sindirebilir, tartışabilir, kavga konusu yapabilir. Tesiri, siyasetin sınırlarını aşmaz. Fakat. Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek?

Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın. Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın."