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AKP'li Tayyar'dan, Erdoğan'a çağrı: "Bu zulmü durdurun"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sokak hayvanlarının öldürülmesine ilişkin Erdoğan'a çağrı yaptı. Tayyar, "Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun" dedi.

Güncel
  • 11.08.2024 00:54
  • Giriş: 11.08.2024 00:54
  • Güncelleme: 11.08.2024 01:02
AKP'li Tayyar'dan, Erdoğan'a çağrı: "Bu zulmü durdurun"
AA

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sokak hayvanlarının öldürülmesine ilişkin Erdoğan'a çağrı yaptı.

Tayyar, sahipsiz köpeklerin öldürülmesini öngören yasayla birlikte ülkenin her yerinde köpek avı başlatıldığını belirterek,  Erdoğan'dan bu zulme dur demesi çağrısında bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar şunları dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor.

Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri.

Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter."

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