AKP'li Tayyar'dan Tayfun Kahraman kararına tepki: Çok açık ve net hukuk dışı

AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetmesine ilişkin açıklama yaptı. Tayyar, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'yi yetki gaspıyla suçlayıp kararı yok saymasını "Çok açık ve net hukuk dışı karardır" şeklinde değerlendirdi.

Tayyar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor."

NE OLMUŞTU?

AYM, Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Kararın gerekçesini açıklayan Mahkeme, “Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti.

AYM, kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi ise gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından tahliye talebiyle dilekçe verdiklerini açıklamıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Kahraman hakkındaki yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki talepleri reddetmişti. Mahkeme kararında, "Anayasa Mahkemesi, hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'Yetki Gaspı'nda bulunmuştur" denilmişti.