AKP'li Tayyar duyurdu: Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den seçilmesine rağmen istifa edip AKP'ye geçeceği söylenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçişinin hakkında açılan soruşturma sebebiyle rafa kaldırıldığını belirtti.

Tayyar "Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir" ifadelerini kullandı. Tayyar'ın iddiasına göre Özarslan böylelikle hem seçildiği parti CHP'den istifa etmiş hem de geçmeye çalıştığı AKP tarafından "siyasi karantina alınmış" oldu.

Şamil Tayyar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı. Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı. Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir. Doğru bir tavır. Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli. Hayırlara vesile olur İnşallah."