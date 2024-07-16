AKP'li Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi. Yargıya ilişkin eleştirilerde bulunan Türkeş, "Mehmet Şimşek bakanımız sağolsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz" diye konuştu.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.Türkeş, "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Son dönemde Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin görüşleri ile gündeme gelen Türkeş, Kavala'nın "uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini" söyledi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" diye konuştu.

"HUKUKU DÜZELTİRSENİZ EKONOMİ DE DÜZELİR"

Yerel seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya dikkati çeken Türkeş, ekonomik krizin bir nedeninin de Kavala davasında sembolleşen hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Türkeş, şu ifadeleri kullandı:

"Son 14 ay içinde bir genel bir yerel seçim geçirdik. Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağolsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz. Aslında mesele Kavala falan değil. Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Türkiye'ye ciddi anlamda bir para akışı sağlayamıyoruz Batı'dan. Yatırımcı getiremiyoruz. Yatırımcılar paralarını bir yere yatırmak istiyorlar. Finansları var, kaynakları var. Sen bunları getiremiyorsun. Niye? Uzun yargılama sürelerinden. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik."