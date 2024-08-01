AKP'li Türkeş ile görüşen Tayfun Kahraman: Verimli ve samimi bir görüşme oldu

AKP'li Tuğrul Türkeş'in cezaevinde ziyaret ettiği Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkeş'e teşekkür etti. Kahraman, "Hukukun siyaset üstü, doğru çalışan bir adalet sisteminin ise ortak ulusal çıkarımız olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in cezaevinde ziyaret ettiği Gezi Davası mahkumlarında Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkeş'e teşekkür eden Kahraman, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek "Hukukun siyaset üstü, doğru çalışan bir adalet sisteminin ise ortak ulusal çıkarımız olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

Kahraman'ın paylaşımı şöyle:

"Tuğrul Bey’e benim ve diğer Gezi tutuklularının yaşadığı hukuksuzluğa karşı gösterdiği ilgi ve çaba için teşekkür ediyorum. Kendisiyle son derece samimi bir atmosferde verimli bir görüşme yaptık. Hukukun siyaset üstü, doğru çalışan bir adalet sisteminin ise ortak ulusal çıkarımız olduğu konusunda hemfikiriz. Bu konuyla ilgili medya kuruluşlarına yapacağım bilgilendirme ve değerlendirme bundan ibarettir. Ülkemiz için, adalet için ve hakikatin galip gelmesi için yan yana gelmeliyiz."

Sayın @TugrulTurkes ile Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir görüşme gerçekleştirdik.



Tuğrul Bey’e benim ve diğer Gezi tutuklularının yaşadığı hukuksuzluğa karşı gösterdiği ilgi ve çaba için teşekkür ediyorum. Kendisiyle son derece samimi bir atmosferde verimli bir görüşme… — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) August 1, 2024

Tuğrul Türkeş ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim. Konularına hakimler ve gelişmeleri takip ediyorlar" demişti.