AKP'li Ulubey Belediyesi doğayı katlediyor: Dere yataklarındaki taşlar izinsiz çıkarılarak satılıyor!

Onur DURMUŞ

AKP'li Ordu Ulubey Belediyesi, bölgedeki birçok dere yatağında ruhsatsız ve geçici taş ocakları kurarak belediyenin iş makineleriyle kırılan taşları yine belediyenin araçlarıyla taşıyarak inşaat firmalarına ve bazı kişilere satıyor.

Çalışma izni ve ruhsatı olmadan kırılan taşlar dere yolunun altını oyarak su kaynaklarına ciddi zararlar veriyor. Yola yakın bölgelerden alınan bu taşlar öte yandan yol güvenliği açısından da ciddi tehlikeler oluşturuyor.

BirGün'ün ulaştığı görüntülerde çıkarılan taşların Ulubey Belediyesi'nin resmi araçlarıyla Ordu'nun birçok bölgesine götürüldüğü görülüyor.

Dere yataklarından çıkarılan taşlar ise sevk irsaliyesiz ve faturasız olarak satılıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ruhsatı ve izni olmayan alanlarda kaydı tutulmadan belediye tarafından çıkarılan taşların kimlere ne kadar ücretle satıldığı ve alınan ücretlerin nereye harcandığı konusundaki sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Ulubey Belediyesi'nin Ulubey sınırları dışındaki Altınordu ve Kabadüz ilçelerindeki dere yataklarından da izinsiz bir şekilde taş çıkardığı görüntülendi.

ORMAN VE JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın talimatıyla 2023'te Ordu ili Altınordu ilçesi Gümüşköy mevkisinde 5978 ada 1 parselde bulunan kamu alanına ait ormandan izinsiz olarak taş alındı. Çalışmaların sürdüğü sırada şikayet üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri ve jandarma personeli kaçak taş çıkarılan alana giderek Ulubey Belediyesi'nin araçlarını alandan uzaklaştırdı.

DERE YOLUNUN ALTINI OYUYORLAR

Ulubey Kirazlık Mahallesi 101 ada 6'ncı parselde bulunan kamuya ait orman arazisinde de (büyük tünel solunda) Ulubey Belediyesi'ne ait Eksvatör ve iş makineleri ile kanun dışı taş çıkarıldığı görüntülendi.

Buradaki taş kırma işleminde ise dere yolunun altı oyularak su akışının bozulduğu gözlemlendi. Bu taşlar ise Belediye'nin araçları ve özel araçlarla Ordu'da bulunan Eski Botanik Park, Yıldızlı Mahallesi ve Boztepe de dahil birçok noktaya taşındı.

BELEDİYE ARAÇLARIYLA ÖZEL MÜLKİYETE TAŞ DUVAR ÖRDÜLER

Kabadüz ilçesi Gelinkaya mahallesi'nde 173 ada 1 parselde bulunan harman yerinde de Ulubey Belediyesi'nin resmi kamyonu ve Ulubey belediyesi logolu eksvatörle izinsiz alınan taşlarla kişiye özel taş duvar yapıldığı ortaya çıktı.

20 Kasım 2024'te ise iş makineleriyle Ulubey'in Topçam Mesudiye Yolu üzerinde 6 tünelin bulunduğu dere yatağında da Ulubey Belediyesi'nin izinsiz bir şekilde taş çıkardığı görüntülendi.

Konu hakkında DSİ yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, "Biz daha önce dere ıslah çalışmaları için Ulubey Belediyesi'ne taş çıkarması için yetki vermiştik. Bu alanlarda sadece dere yatağına zarar verecek taşların alınması gerekiyordu ama görüntülerde Ulubey Belediyesi'nin söz konusu alanın dışına çıktığı gözlemleniyor. Dere yatağının dışındaki alanlar ise bizim değil Karayolları'nın sorumluğunda" dedi.

Bunun üzerine Ordu Karayolu Müdürlüğü yetkililerine 'Bu alandaki taş çıkarımı karayollarının insiyatifinde mi?" diye sorduk.

Karayolu müdürlüğü yetkilileri ise, "Biz daha önce buradan yol yapımı için kısa süreli taş alımı gerçekleştirdik. Biz bu işlemleri yaparken de Ulubey Belediyesi buradan bizden habersiz taş çıkartıyordu. Hatta biz bununla ilgili Orman İl Müdürlüğü'ne yazı göndererek bu yapılanın coğrafyayaya zarar verdiğini ve suç olduğunu söyledik. Ulubey Belediyesi'nin bu yanlış uygulamalasıyla mücadele ettik ancak sonuç değişmedi. Taş çıkarılan alanda tamamen Ulubey Belediyesi'nin makineleri çalışıyor ve konunun bizle alakası yok" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN İŞ MAKİNELERİ DE DEVREDE

BirGün'ün ulaştığı görüntülerde taş çıkarılan alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilisiyle yaptığımız görüşmede, "Görüntülerin çekildiği alanda biz 7-8 ay önce yol çalışması yapıyorduk. Yol için aldığımız taşlar vardı ama o taşları Ulubey Belediyesi'nden bağımsız olarak aldık. Bizden sonra oradan taş çıkarmaya devam ettilerse onu bilemeyiz" dedi.

2021 yılında da Ulubey girişindeki yasadışı taşocağı için Ulubey Belediyesi'ne Çevre Şehircilik Bakanlığı emri ile Ordu Valiliği tarafından ceza yazılmıştı.