AKP'li Ulubey Belediyesi, HES alanından kaçak taş çıkarıp satıyor

Ordu Ulubey sınırları içerisinde olan ve NAS Enerji'ye ait Bozbükü HES alanının içerisinde yer alan bir dere yatağından kaçak bir şekilde taş çıkarılıyor.

Çalışma izni ve ruhsatı olmadan kırılan taşlar dere yolunun altını oyarak su kaynaklarına ciddi zararlar veriyor. Dere yataklarından çıkarılan taşlar ise sevk irsaliyesiz ve faturasız olarak satılıyor.

AKP'li Ulubey Belediyesi tarafından mobil konkasör ismi verilen taş kırma ve eleme makinalarıyla HES alanının hemen yanından alınan taşlar kamyonlara yüklenerek bazı özel firmalara satılıyor.

Kaçak kurulan taş ocağıyla ilgili AKP'li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan BirGün'ün sorularını yanıtsız bırakırken DSİ yetkilisi ise söz konusu alanla ilgili izin talebi olmasına rağmen şu anda resmi bir iznin olmadığını belirtti.

BirGün'e konuşan DSİ yetkilisi ise, "Burayla ilgili bize bir izin talebi geldi ve biz bunu üst kademeye ilettik ve oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Şu anda orada çalışma yapılabilmesi söz konusu değil. Biz en kısa sırada gerekli uyarıları yaparak taş çıkarma işleminin sonlandırılmasını sağlayacağız. Şu anda yapılan işlem doğru değil" ifadelerine yer verdi.

Bölge halkı ise söz konusu kaçak taş ocağı ile ilgili defalarca şikayette bulunduklarını ancak güvenlik güçlerinin alanda inceleme yapmasına rağmen 'alanda faaliyet yoktur' raporu yazdıklarını öne sürdü.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKCAN'IN İLK VUKUATI DEĞİL!

Öte yandan AKP'li Ulubey Belediyesi 28 Kasım 2024'te Ulubey sınırları dışındaki Altınordu ve Kabadüz ilçelerindeki dere yataklarından da izinsiz bir şekilde taş çıkardığını BirGün görüntülemişti.

Karayolu müdürlüğü yetkilileri ise, "Biz daha önce buradan yol yapımı için kısa süreli taş alımı gerçekleştirdik. Biz bu işlemleri yaparken de Ulubey Belediyesi buradan bizden habersiz taş çıkartıyordu. Hatta biz bununla ilgili Orman İl Müdürlüğü'ne yazı göndererek bu yapılanın coğrafyayaya zarar verdiğini ve suç olduğunu söyledik. Ulubey Belediyesi'nin bu yanlış uygulamalasıyla mücadele ettik ancak sonuç değişmedi. Taş çıkarılan alanda tamamen Ulubey Belediyesi'nin makineleri çalışıyor ve konunun bizle alakası yok" demişti.

2021 yılında da Ulubey girişindeki yasadışı taşocağı için Ulubey Belediyesi'ne Çevre Şehircilik Bakanlığı direktifiyle ile Ordu Valiliği tarafından ceza yazılmıştı.

KAÇAK BENTONİT MADENİ KURMUŞTU

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2024'te Ulubey’de bulunan orman arazisinde maden sahası ruhsatı olmadan kedi kumunun ham maddesi olan bentonit madenini hafriyat olarak gösterip Fatsa'da bulunan bir kedi kumu firması depolarına yığmıştı.

Olayla ilgili Ordu Valiliği Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan hakkında soruşturma başlatmıştı.

KARDEŞİNİN VİLLASININ BETONUNU BELEDİYE'YE FATURA ETTİRMİŞTİ

BirGün'ün ortaya çıkardığı bir diğer haberde ise AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Altınordu’da kardeşinin üzerine olan villa için Ulubey Belediyesi’ne fatura kestirilerek beton döktürmüştü. Ulubey Belediyesi’nin personellerinin çalıştırıldığı beton dökme işleminde yine belediyenin kiralık beton mikseri kullanılmıştı.