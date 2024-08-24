AKP'li Ümraniye Belediyesi sokak köpeklerini bayıltarak toplamak istedi, yurttaş tepki gösterdi!

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bugün (24 Ağustos Cumartesi) sabah saat 10 sıralarında sokak köpeklerini bayıltarak barınağa götürmek isteyen AKP’li Ümraniye Belediyesi ekiplerine yurttaşlar tepki gösterdi.

Belediye ekipleri tarafından iğne atılan iki sokak köpeğinden biri kaçarken bir diğerine iki kere iğne atıldı.

Bayıltılan sokak köpeğini ise yurttaşlar uzun uğraşlar sonucu belediye ekiplerine vermedi.

Ümraniye’de yaşanan olayda iddiaya göre bayıltılan köpek, belediyeye ait barınağa götürülmek istendi. Ancak bölgedeki sokak hayvan hakları savuncularının tepkilerinin ardından geri adım atıldı.

"VETERİNER HEKİM OLMADAN İŞLEM YAPILMAK İSTENDİ"

BirGün’e konuşan hayvan hakları savuncuları, belediyenin toplama işlemini veteriner hekim olmadan yaptığına dikkat çekerek, söz konusu durumun yasal olmadığına dikkat çekti.

Bayıltma işleminin veteriner hekim tarafından yapıldığını ve köpeğin yaş, kilo ve durumuna özel içerik hazırlanarak yapılması gerektiğini fakat bir hekimin görevli olmadığını iletti.

Hayvan hakları savuncuları, toplatılmaya çalışılan köpeklere uzun yıllardır mahalleli tarafından bakıldığını ve köpeklerin oldukça yaşlı olduğunu, diğerinin ise yaşlılıktan zor yürüdüğünü belirtti.