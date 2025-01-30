AKP'li Usta'dan itiraf: "Emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız"

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız. Bu 2022-23 ve 24'te de en önemli gündem maddemizdi. Bu vesile ile sosyal yardım olarak emeklilerimiz ve yaşlılarımız için bir pay ayrıldı. 14 bin 469 en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal yardımlarımız elbette devam edecek. Yaşlı aylığı 2022 yılından beri devam ediyor. Onun dışında bahsettiğim yardımlarda eğer evde bir engelli varsa, bakıma muhtaç olan kişi varsa onlara da ayrı destekler veriliyor. 2023 yılında 812 bin 694 yaşlımıza 19,88 milyar lira ve 2024 yılında da 805 bin 554 yaşlımıza da 34,76 milyar lira destek verilmiş. Eşi vefat edip hiçbir sosyal güvencesi de yoksa bin lira aylık ödeme yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 82 bin 891 kadına 838,2 milyon lira, 2024 yılında ise 77 bin 122 kadına 772,6 milyon lira destek verildi."

"DOĞRUSU BURADA BİR ÇIRPINIŞ GÖRÜYORUM BEN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın çabalarını anlamaya çalışıyoruz ama doğrusu burada bir çırpınış görüyorum ben. O da şu; 14 bin 469 lirayı anlatmaya çalışıyor. Anlatamazsınız... Açlık sınırının 22 bin lira olduğu bir ülkede 14 bin 469 lirayı anlatamazsınız. Bunu anlatamayacağınız için de sosyal transferleri bize burada sayıyorsunuz. Sosyal transferleri yapacaksınız tabi. Daha önce de yapılıyordu. Biz bu rakamları biliyoruz ama sizin bilmediğiniz, bilip de söyleyemediğiniz başka rakamlar da var. 14 küsur trilyonluk bir bütçe yaptık burada. Kur Korumalı Mevduata 2 trilyona yakın para verildi. O anlattıklarınız bunun yanında devede kulak kalıyor. 3 trilyondan vazgeçtiniz bunun içinde yandaşlar var. Yaşlılık aylığı olarak 4 bin 664 lira veriyorsunuz. Memnun musunuz? Gelin iyi deyin. Burayı rakamlara boğuyorsunuz. Açık konuşalım. Gelin buraya '14 bin 469 lira emekli aylığı olmaz' deyin. Söyleyin bunu delikanlı gibi gelin arttıralım, gereğini yapalım."

Yeniden söz alan Usta, "Açıkladığımız rakamlardan rahatsız olmaya gerek yok. Biz sosyal devlet anlayışı ile bu yardımları yapıyoruz ve bunu anlatmaktan da çekinmeyeceğiz" dedi.