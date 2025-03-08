AKP'li üye ile tartışmıştı: CHP'li Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş için gözaltı kararı

CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, Belediye Meclis toplantısında AKP’li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ile tartışma yaşamıştı.

Tartışmanın ardından hakkında soruşturma açılan meclis başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında daha sonra gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç’un talimatıyla alındı.

Kurtuluş hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlamalarında soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında oturumu yöneten Birinci Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ve AKP'li meclis üyesi Elif Lale Bilgili arasında tartışma yaşanmıştı. Bilgili konuşurken Kurtuluş, "Şu anda 4 dakika dolmuştur, 1 dakikada süreniz var" dedi.

Bilgili'nin "Neden benim sürem oluyor başkanım? Kimsenin süresi olmadı kimseyi uyarmadınız" diye konuştu. Kurtuluş "Herkese aynı şeyleri uyguluyorum" derken, Bilgili "İpek hanım 10 dakikadır konuşuyor. 1 yılımızı dolduracağı böyle bir süre kısıtlaması kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi? Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum? Kesinlikle kabul etmiyorum" karşılığını verdi.

Mikrofonu kapatılan Elif Lale Bilgili'nin tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, "Şunu çıkaralım ya. Atalım dışarı Allah aşkına ya" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada, "Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir" demişti.