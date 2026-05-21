AKP'li Varank mutlak butlan kararından bir gün öncesinde "manidar" paylaşım yapmış

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair verdiği mutlak butlan kararından bir gün öncesinde sosyal medya hesabından "manidar" bir paylaşımda bulunduğu anlaşıldı. Varank'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından bugün verilen karara dair bir ima olarak yorumlandı. Varank yaptığı paylaşımda "Özgür beyin telefonundan Bay Kemal’in numarasını silsin" ifadelerini kullandı.

Varank'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Vakit gece yarısına yaklaşıyor, ben yine uyarmış olayım: Yanında kim varsa, Özgür beyin telefonundan Bay Kemal’in numarasını silsin. Yine nahoş yazışmalara şahit olmak istemeyiz…