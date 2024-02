AKP'li vatandaştan İmamoğlu'na teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat ile birlikte Laleli, Kapalıçarşı, Sultanhamam, Mısır Çarşısı ve Kadınlar Pazarı’nda esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanhamam’da bir vatandaş, İmamoğlu’na, “Ben, Üsküdar’da oturuyorum. Elinize kolunuza sağlık, o sahildekileri yıktığınız için. Helali hoş olsun, oradaki haksız rekabeti götürdüğünüz için. Ben, AK Parti’ye oy veriyorum. Ama helali hoş olsun. Tebrik ederim. Oraya izin vermediniz ya, helal olsun” dedi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Sağ olun. Daha da temizleyeceğiz orayı. Çok pırlanta gibi olacak” oldu.

AKP'Lİ VATANDAŞTAN EKREM İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR: "ÜSKÜDAR SAHİLİNDEKİLERİ YIKTIĞINIZ İÇİN HELAL OLSUN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fatih ilçesine yurttaşlarla biraraya geldi.

İmamoğlu’na ilçe turunda, CHP Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat eşlik etti. İmamoğlu ve Polat’ın Fatih’teki ilk adresi, araç trafiğine kapatılan ve baştan aşağı restore edilen Laleli’deki Ordu Caddesi oldu. İBB bürokratlarından sona yaklaşılan proje ile ilgili bilgi alan İmamoğlu ve Polat, vatandaşların yoğun ilgisi altında, Ordu Caddesi üzerinden kentin sembol mekanı Kapalıçarşı’ya geldi.

Tarihi çarşının Beyazıt kapısından giriş yapan İmamoğlu ve Polat, Kalpakçılar Caddesi ile Yağlıkçılar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

"OY VERİYORUM. AMA HELALİ HOŞ OLSUN”

Bu sırada bir vatandaş, kalabalığın arasından sıyrılarak İmamoğlu’na, “Ben, Üsküdar’da oturuyorum. Elinize kolunuza sağlık, o sahildekileri yıktığınız için. Helali hoş olsun, oradaki haksız rekabeti götürdüğünüz için. Ben, AK Parti’ye oy veriyorum. Ama helali hoş olsun. Tebrik ederim. Helal olsun. Oraya izin vermediniz ya, helal olsun” diye seslendi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Sağ olun. Daha da temizleyeceğiz orayı. Çok pırlanta gibi olacak” oldu. Yaş almış bir kadın vatandaşın “Oğlum benim, oğlum benim. Seni çok seviyorum” sözleriyle duygulanan İmamoğlu, yurttaşa sarılarak “Onur duydum” dedi. İmamoğlu, bir başka vatandaşın “Sabah Antalya’dan geldim. Dedim ki ‘Keşke Ekrem Başkan’ımı görsem. Tesadüfe bakar mısınız’ sözlerine, “Ne mutlu” diye karşılık verdi.

İMAMOĞLU ERUH-DER’DE KONUŞTU: "MEMLEKETİN HER İNSANI VAR BU ŞEHİRDE”

İmamoğlu ve Polat, Laleli-Beyazıt-Eminönü aksındaki ziyaretlerini, daha sonra Zeyrek Mahallesi’ndeki tarihi Kadınlar Pazarı’nda sürdürdü. Burada da esnafla ve vatandaşla buluşan İmamoğlu ve Polat, aynı bölgedeki Siirt İli Eruh İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’ni (Eruh-Der) de ziyaret etti. Derneğe 2019’daki seçim kampanyası sırasında da ziyarette bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul Belediye Başkanı olmak, sadece ülkemizin değil, dünyanın çok önemli bir görevi. Bu kapsamda arzumuz odur ki bu şehirde yaşayan her kişiye layık olabilmek. Memleketin her insanı var bu şehirde. Bırakın memleketi, bu coğrafyanın ve dünyanın her insanı var bu şehirde. Her inançtan insan var bu şehirde. Bizim de aslında yaptığımız uygulama, yönetim anlayışımız, bu şehirde yaşayan herkese, her inanca, her etnik kökene layık olan, eşit olan bir yönetim olma anlayışı. Bu kapsamda eşitlik, hak, hukuk, özgürlük, insanların birbirine olan sıcak teması, omuz omuza yaşamı, bütün bu kavramları koruyan bir duyguyla hareket etmek istedik, bu görev süremiz boyunca.

"TOPAL ÖRDEKTEN TUTUN DA..."

Seçildiğimiz günden bu yana zor bir dönem yaşıyoruz. İktidarın seçimi kazandığımız ilk günden itibaren bunu kendine yediremeyişi, hatta seçimi elimizden alışı, tekrar seçimi tekrar edişi… Ve ardından, yani biz başa geldik ama, ‘topal ördekten’ tutun da başka türlü uygulamalarla yakıştırmadıkları bir takım kötü sözler kalmadı. Ama biz, bunlara hiç aldırış etmedik. Kötü söz sahibine aittir. Hiç umursamadık, işimize baktık. Ama bir yandan da kötü sözün sahibiyle mücadelemizi de verdik, hiç geri durmadık. Bu bakımdan çok faydalı işler yaptığımızı ifade edebilirim. Özellikle sevgili yol arkadaşım, değerli Mahir Polat Başkan’ımızın, başkan adayımızın da bildiği üzere, Fatih'te çok özel, önemli yatırımlar yaptık. Altyapıdan tramvay hattına, bütün Haliç kıyısının yeşillendirilmesinden önemli meydanlarının yapılmasına, önemli caddelerinin yapılmasından birçok su ve kanalizasyonla ilgili, yağmur suyuyla ilgili yaptığımız işlere kadar gerçekten çok özel bir süreç yürüttük. Sadece bununla da kalmadık. Pandemi, yoksulluk, ekonomik zorluk… Bununla da mücadelede çok özel hamlelerimiz oldu. Çocuklar, gençler, bebeği olan anneler veya üniversite öğrencileri veya lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri… Her konuda vatandaşımızın yanında olma gayreti içerisinde olduk.

"BU BAŞARININ DEVAMINI TALEP EDİYORUZ"

Zor bir beş yılı hem yatırım yaparak hem de insanların eksikliklerini giderme konusunda başarıyla tamamladık. Bu başarının devamını talep ediyoruz. Başarının devamı için sizlerin oyuna ve sizlerin kabulüne talibiz. Bu sandıkta ve bu seçimde, tekrar herkesi kucaklayan, insan ayırt etmeyen, siyasi ayrım yapmayan akıl ve anlayışla yeni döneme talibiz. Bu şehrin her insanına eşit hizmet vermeyi de yine önümüze ilke olarak, prensip olarak koyacağız. Hem Mahir kardeşimizin Fatih'te belediye başkanı olmasını arzuluyoruz hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar bizim yönetimimizle mutlu ve güçlü olacağına inanıyoruz. Sizlerin katılımı ve desteğiyle, inşallah 31 Mart seçimi Fatih'te, İstanbul'da arzu ettiğimiz sonucu verir."

POLAT: DÖRT KİŞİDEN BİRİSİNİN TERK ETTİĞİ BİR FATİH'LE KARŞI KARŞIYAYIZ

Üniversite öğrenciliği ve sonrasındaki görevlerinde hep Fatih ilçesinde bulunduğunu aktaran Polat da konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Medeniyetimizin bir numaralı beşiğinin, bugün gayrimenkul değerinde 27. sıraya gerilemiş olması gibi ne yazık ki acı tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul’un yeni kurulmuş, örneğin Bahçeşehir gibi ilçeleri, Fatih'i gayrimenkul değeri olarak geçmiş durumda. Bugün Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu gibi ilçeler, gayrimenkul endeksinde bir metrekarenin değeri bakımından Fatih’i çoktan geride bırakmış durumda. Bu tabii medeniyetimizin başkenti olan bir noktada, insanların malını, mülkünü, emeğini bıraktıkları bir noktada bir değer kaybına işaret ediyor. Yoksullukta her dört haneden birinin yardım başvurusunda bulunduğu, 30 bin hanenin yardım başvurusunda olduğu bir ilçe burası. Tabii biz istiyoruz ki medeniyetimizin beşiği, bu kadar değerli bir yer, insanların yatırım yaptıklarında karşılığını alma hakkı olan Fatih gibi bir yerin değer kaybı değil, her geçen gün değer alması. Ama ne yazık ki son 10 yılda sürekli eriyen bir ivmeyle özellikle 2011 Suriye savaşının başladığından bugüne, 440 bin nüfustan bugün 350 bin nüfusa düşmüş, her dört kişiden birisinin terk ettiği bir alan haline gelmiş bir Fatih'le karşı karşıyayız. Doğru kent yönetiminin, doğru sosyal yaşamın, doğru yatırımların Fatih'te buluşması çok anlamlı.”

KÜRTÇE KONUŞAN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞ: BEN KÜRT’ÜM. ALLAH’IN ELİ SENİN ÜSTÜNDE OLSUN

Dernek ziyaretinin ardından Kadınlar Pazarı turunu devam ettiren İmamoğlu, burada da yaş almış bir kadın vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. İmamoğlu, Kürtçe konuşan vatandaşın “Ben Kürt’üm. Allah’ın eli senin üstünde olsun. Ben camiye gittim, sana dua ettim” sözlerine, “Ne mutlu bana. O güzel yüzüne, nuruna teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum” diyerek karşılık verdi.