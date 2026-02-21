AKP'li vekil 'Batman kazanacak' diye duyurmuştu: Yaşama dinamit

İlayda SORKU

Kırşehir’in suyunu kurutacak maden projesiyle gündeme gelen AKP’li Ferhat Nasıroğlu, bu kez Batman’a göz dikti. Nasıroğlu’nun “Batman kazanacak” diyerek duyurduğu Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin çalışmaları kapsamında bölgede dinamit patlatıldı. Köylüler, evlerinin zarar gördüğünü, hayvancılığın bitme noktasına geleceğini ve yaşam alanlarının ellerinden alındığını belirtirken kazananın sermaye olduğu vurgulandı. Çalışmaların iptal edilmesi için direniş başlatan yurttaşlar jandarmayla karşı karşıya geldi. Yaşanan arbede sırasında köylülerden birinin yaralanması üzerine alana sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2023 tarihli yazısında, Oymataş köyündeki parsellerin mera vasfından çıkarılarak OSB ilave alanı olarak kullanılmak üzere hazineye devredilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Yazıda, yüzbinlerce metrekarelik alanın OSB ilave alanı amacıyla tahsis edildiği ifade edildi.

Dinamit patlatılan alanla evler arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğunu söyleyen yurttaşlar, patlatmalar sonrası evlerde çatlaklar oluştuğunu, damlardan su akmaya başladığını ve çocukların gece uyuyamadığını aktardı.

SORUMLUSU NASIROĞLU

Bölgede 5 binden fazla küçükbaş hayvan bulunduğunu ve yüzlerce fıstık ağacının olduğunu belirten yurttaşlardan İsmail Taner şunları kaydetti: “Dinamitlerin yarattığı tahribat ortada. Bu, halka yapılan zulümdür. Oymataş OSB çalışmaları sırasında dinamit patlatıyorlar. Halkın yaşamı yok edilmeye çalışılıyor. Dinamit patlatılan alanla evler arasında 100 metre var. Burada herhangi birinin başına bir şey gelirse sorumlusu başta AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve ihaleyi alan müteahhittir. Kimsenin bizi topraklarımızdan göndermeye hakkı yok. Meramıza da hayvanlarımıza da sahip çıkacağız. Biz buradan gitmek istemiyoruz.”

“Bölgede yukarısı petrol sahası aşağısı baraj” diyen Taner, “Biz nereye gideceğiz” diye sordu. Kendilerine para teklif edildiğini belirten yurttaşlar, “Alsınlar paralarını başlarına çalsınlar. Çocuklarımız gece uyuyamıyor, psikolojileri bozuldu. Yeter bıktık usandık. Altı aydır çektiğimiz yetmedi mi? Jandarma alanda karşımızda. Eylemdeyiz, ayaktayız, direniyoruz. Köyümüzü tamamen yok ettiklerinde bu insanlar nereye gidecek” ifadelerini kullandı.

SEÇİM VAADİYDİ

Öte yandan Nasıroğlu projeyi şu sözlerle duyurdu: “Yatırım, Üretim, İstihdam! Seçim sürecinde sözünü verdiğimiz Oymataş Gıda İhtisas OSB artık gerçeğe dönüşüyor. Valimiz Ekrem Canalp ve İl Başkanımız Hüseyin Şansi ile birlikte yerinde incelediğimiz altyapı çalışmalarında yol, su, enerji ve tüm teknik hazırlıklar hızla ilerliyor. 306 hektarlık alanda kurulacak bu dev sanayi yatırımı, Batman’ın üretim gücünü artıracak, binlerce hemşerimize istihdam sağlayacak. Söz verdik, yapıyoruz. Batman kazanacak!”

Köylüler ise “Batman kazanacak” denilen projede kaybedenin kendileri olduğunu söyledi. Hayvancılıkla geçinen yüzlerce ailenin yaşam alanının daraltıldığını belirten yurttaşlar, patlatmaların derhal durdurulmasını istedi.