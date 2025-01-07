AKP'li vekil Ensarioğlu: Silah bırakma konusundan sonra YPG ile görüşme mümkün olabilir

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, PKK'nin silah bırakması durumunda YPG ile görüşmenin mümkün olabileceğini ifade etti.

amidahaber.com'a konuşan Ensarioğlu, siyasetteki yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Süreç önünde herhangi bir risk görüyor musunuz?" şeklindeki soruya Ensarioğlu, "Makul siyasi partilerin tümü ılımlı bakıyor. Türkiye’de birkaç faşist ve ırkçı siyasi partiler dışında herkes olumlu bakıyor. Bu süreci siyasi malzeme yapıp seçimlerde birkaç puan almanın hedefi var. Bunun bir kıymeti yok" cevabını verdi.

"YPG DAHA ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ"

"Silah bırakma konusundan sonra YPG ile Türkiye’nin görüşmesi tabiî ki mümkün olabilir" diyen Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Kobani sürecinde PYD Türkiye açısından bir ‘terör örgütü’ değildi. Kobani kurtulurken Türkiye devlet olarak ciddi katkıda bulundu. Ama daha sonraki süreçlerde PKK’nin PYD üzerindeki vesayeti ve Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturabilecek pozisyonu Türkiye’yi bu anlamda ‘terör örgütü’ ilan etmeye hem de karşısında tedbir almaya itti. Kendi içinde, Kürtlerle bir ittifakı, bir kardeşlik sürecine girdiğin dönemde Suriye veya Irak’taki Kürtler de bu birliğin, kardeşliğin ve beraberliğin bir parçası olarak değerlendirilir. YPG daha önce terör örgütü değildi, PKK’nin PYD üzerindeki vesayeti kalktıktan sonra, bu sürece dahil olduktan sonra PYD’nin Türkiye’ye karşı bir risk değil, birlik içinde aynı çıkar peşinde bir güce dönüşmesi değerlendirebilinir."