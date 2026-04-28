AKP'li vekil Erdoğan'ın kararına itirazını sürdürdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 32 ilde çoğu sağlık hizmeti verilen alanlardan oluşan çok sayıda taşınmazı geçen hafta özelleştirme kapsamına aldı. Bu taşınmazlar arasında Elazığ'da Çaydaçıra ve Rızaiye mahallelerindeki eski hastane arazileri de yer aldı.

Karara tepkiler yükselirken en ciddi itirazlardan biri de AKP içinden geldi. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı cumartesi günü yaptığı açıklamada "Elazığ sahipsiz değildir ve hiçbir zaman sahipsiz olmamıştır. Elazığ’ı sahipsiz bırakmaya da kimsenin gücü yetmez" demişti.

TBMM'de dün basın toplantısı düzenleyen Açıkkapı itirazlarını sürdürdü. Açıkkapı konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özelleştirme kararına ilişkin tartışmalara değinen Açıkkapı, sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Açıkkapı “Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, hemşehrilerimizin beklentileri yönünde konunun düzeltilmesi için süreci sürdürüyor, takip ediyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ dahil olmak üzere 32 ildeki çok sayıda sağlık alanını özelleştirme kapsam ve programına aldı. Listede Ağrı’dan İstanbul’a, Ankara’dan Samsun’a kadar çok sayıda ildeki taşınmaz yer aldı. Özelleştirme kapsamına alınan alanların önemli bölümünün daha önce sağlık hizmeti verilen yerler olması dikkat çekti.