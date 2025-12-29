AKP'li vekilden Leyla Zana'ya destek ziyareti

16 Aralık 2025'te oynanan Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında, tribünlerdeki bir grup eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulunmasının ardından AKP'li vekil Suna Kepolu Ataman, Zana'ya dayanışma ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin, "Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" açıklaması yapmıştı.

MHP yönetiminden birçok siyasinin de destek açıklamasında bulunduğu Zana'ya AKP'den bir ziyaret geldi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Zana'yı evinde ziyaret ettiği ana ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP'li vekil fotoğrafa Türkçe ve Kürtçe "Kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim... Nazik misafirperverliği için teşekkürler..."notunu düştü.