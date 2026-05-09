AKP'li vekilin EXPO paylaşımları gündem oldu: "Yapay zeka mı?" soruları soruldu

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın X hesabından yaptığı EXPO paylaşımındaki fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, fotoğrafların yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığını sorgularken Erkan'dan iddialarla ilgili açıklama gelmedi.

  • 09.05.2026 12:56
  • Giriş: 09.05.2026 12:56
  • Güncelleme: 09.05.2026 13:12
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın sosyal medya hesabından SAHA EXPO 2026 organizasyonuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Erkan, dün akşam üzeri 5 fotoğraflı bir paylaşım yaparken fotoğrafların 4'ünde pozunun, yüz ifadesinin ve mimiklerinin neredeyse tamamen aynı olması dikkat çekti.

Öte yandan paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Erkan, fuara katkı sunan mühendis ve şirketlere teşekkür ederken fuarı ziyaret ettiğini söylemedi.

'YAPAY ZEKA MI?' SORULARI SORULDU

Fotoğrafın altına yorum yapan kullanıcılar, yapay zeka ihtimaline dikkat çekti.

Fotoğrafların yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığı tartışmalarıyla ilgili Erkan'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

