AKP'li vekilin EXPO paylaşımları gündem oldu: "Yapay zeka mı?" soruları soruldu

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın sosyal medya hesabından SAHA EXPO 2026 organizasyonuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Erkan, dün akşam üzeri 5 fotoğraflı bir paylaşım yaparken fotoğrafların 4'ünde pozunun, yüz ifadesinin ve mimiklerinin neredeyse tamamen aynı olması dikkat çekti.

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı; Türkiye’nin savunma sanayiindeki güçlü vizyonunu ortaya koyan yüksek teknoloji ürünleri ve yenilikçi projelerin kapsamlı şekilde sergilendiği önemli bir organizasyon olmuştur.… pic.twitter.com/jpMRpPG8se — Necmettin ERKAN (@NecmettinErkan_) May 8, 2026

Öte yandan paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Erkan, fuara katkı sunan mühendis ve şirketlere teşekkür ederken fuarı ziyaret ettiğini söylemedi.

'YAPAY ZEKA MI?' SORULARI SORULDU

Fotoğrafın altına yorum yapan kullanıcılar, yapay zeka ihtimaline dikkat çekti.

Fotoğrafların yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığı tartışmalarıyla ilgili Erkan'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.