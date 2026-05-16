"AKP'li vekilin oğlu okula silahla geldi" iddiası: Başsavcılık yalanladı, haberi yapan gazeteci tutuklandı

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğlunun okuduğu özel okula bıçak ve silahla gittiği iddiasını köşesine taşıyan gazeteci Yelis Ayaz tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğluna ilişkin iddiaları gündeme getiren gazeteci Yelis Ayaz hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İddiaya göre Sarıbaş’ın oğlu, eğitim gördüğü özel okula bıçak ve silahla gitti. Aynı okulda okuyan bazı öğrencilerin de konuya ilişkin CİMER’e başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Öğrencilerin başvurularında, olayın okul müdürlüğüne bildirilmesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, aksine şikâyetçi öğrenciler üzerinde baskı kurulduğu iddia edildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2026’da savcılığa “ihbar yoktur” beyanında bulunduğu, öğrencilerin CİMER başvurularının ise 23 Nisan’da sisteme düştüğü belirtildi. İl Müdürlüğü’nün söz konusu başvuruları 30 Nisan’da savcılığa sunduğu öğrenildi.

Aydınpost’ta yer alan habere göre gazeteci Yelis Ayaz, iddiaları köşesine taşıdıktan sonra AKP’li Seda Sarıbaş konuyu yargıya taşıdı. Ayaz hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gözaltına alınan Ayaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bir milletvekilinin oğlunun okula silah götürdüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarda yaşanan olayların ardından toplumda oluşan hassasiyet dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır. Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır.

Soruşturmaya konu haber içeriklerinde bir milletvekilinin oğlunun okula silah getirdiği ve okul içinde silahla fotoğraf çekildiği, bu durumun okul idaresi tarafından bilindiği halde işlem yapılmadığı yönünde CİMER başvurularının bulunduğu yönündeki iddialarla ilgili de araştırma yapılmıştır.

CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nin 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.”