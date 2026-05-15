AKP'li vekilin oğlunun okula silahla gittiği, olayın üstünün örtüldüğü iddiası

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun okuduğu özel okula silahla gittiği öne sürüldü. Dört öğrenci, CİMER'e Sarıbaş'ın oğlunun okula önce bıçakla, ardından da silahla geldiği şikayetinde bulundu. Öğrenciler durumun okul müdürüne de iletildiğini öne sürdü.

Aydınpost'ta yer alan habere göre İmtiyaz Sahibi Yelis Ayaz iddia edilen olayı köşesinde yazdıktan sonra Sarıbaş tarafından konu yargıya taşındı ve savcılık olayın yaşanmadığını ileri sürdü. Ayaz hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması ile 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ancak Sarıbaş'ın oğluyla aynı okulda okuyan dört öğrencinin CİMER'e şikayetleri ortaya çıktı. 12. sınıf öğrencilerince yapılan şikayette 2025 yılında "bir öğrencinin" okula silah getirip silahı arkadaşlarının kafasına dayayarak fotoğraf çekildiğini öne sürüldü.

Yaşanan olayın okul müdürüne bildirilmesine rağmen gereken cezaların verilmediğini öne süren öğrenciler, okul müdürünün şikâyetçi öğrencilere baskı ve mobbing uyguladığı iddia etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2026’da savcılığa "ihbar yoktur" beyanında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu öğrencilerin CİMER şikayetlerinin ise 23 Nisan’da sisteme düştüğü bildirildi.