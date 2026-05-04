AKP'li vekilin şirketine Çevre Bakanlığı'ndan ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketi Alagöz Madencilik Şirketi’ne yapılan ihlal nedeniyle 2 milyon 517 bin para cezası kesildiğini açıkladı.

ATIK SUYU DEREYE BOŞALTILMIŞ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı."