AKP'li vekille Koç'un projesine dava açılacak

Koç Holding’e bağlı Demir Export ve AKP’li vekile ait Fernas İnşaat’ın ortaklığındaki Defaş Madencilik’in Kırşehir’deki altın madeni projesine tepkiler sürüyor.

Türkiye'nin önemli besi hayvancılığı merkezlerinden biri olan Boztepe ve çevresinde planlanan maden faaliyetlerinin hayvancılığı bitme noktasına getireceği, verimli tarım arazilerini tahrip edeceği ve bölgeyi göçe zorlayacağı uyarıları yapılıyor.

MA'ya konuşan TMMOB eski Genel Sekreteri Dersim Gül, projenin Kırşehir ve Orta Anadolu için büyük bir tehdit olduğunu belirterek "Kırşehir'i ve Orta Anadolu'yu büyük bir tehlike bekliyor. Bu tehlikenin adı DEFAŞ Madencilik eliyle yürütülecek olan Kırşehir Boztepe altın madeni işletmesidir" dedi.

"İNSANLAR GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAK"

Altın madenciliği faaliyetlerinin ülkede giderek yaygınlaştığını ve ciddi çevresel ile toplumsal sorunlara yol açtığını kaydeden Gül, projenin konumuna dikkat çekti:

"Saha Kızılırmak Havzası içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda mera alanları ve birinci, ikinci, üçüncü sınıf son derece verimli tarım topraklarının üzerinde bulunuyor. Bu durum birçok açıdan geri dönüşü olmayan sorunlara neden olacak. Bu proje hayvancılığın sona ermesi demektir. Aynı zamanda ülkemizin tarım üretimi için oldukça önemli olan verimli araziler de yok edilecek. İnsanlar göç etmek zorunda kalacak."

HUKUKİ MÜCADELE

TMMOB Hukuk Müşaviri Avukat Ferhat Çelepkolu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından DEFAŞ Madenciliğe verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Çelepkolu, TMMOB ve bağlı odaların yıllardır altın madenciliğine karşı bilimsel, teknik ve hukuki mücadele yürüttüğünü anımsattı.